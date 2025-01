Il marciapiede del viadotto Santa Maria è stato riaperto

TERMOLI. Non vogliamo parafrasare, tanto meno coglierne lati ironici o grotteschi: ma la notizia nuda e cruda. Una settimana “storica” per due questioni che si sono trascinate per anni hanno trovato soluzione a Termoli.

Partiti lunedì scorso, sono stati compiuti due lavori attesi da tempo, dopo la demolizione della cabina Enel di Colle Macchiuzzo, procedura che si perdeva nella notte dei tempi e che solo lo scorso anno ebbe di nuovo modo di tornare in auge, fino al definitivo abbattimento in via degli Aceri, nell’incrocio con viale San Francesco, è toccato oggi, dopo 5 giorni di impegno quotidiano, alla riapertura del tratto di marciapiede sopraelevato rispetto alla sede stradale in via Corsica, sul viadotto Santa Maria.

Gli operai della ditta Zitti hanno terminato la rimozione delle vecchie recinzioni divelte dal maltempo, tra il 2021, il 2023 e l’antivigilia di Natale scorso, sostituendole e ripristinando quella transitabilità che era stata interdetta da due anni quasi dopo un intervento dei Vigili del fuoco.

Un altro tassello che va a migliorare un’arteria strategica della nostra città, dopo l’insediamento degli attraversamenti pedonali e delle pensiline per il trasporto urbano.

L’auspicio, ora, è che si intervenga per migliorare la pubblica illuminazione, che risulta davvero carente.