Il Molise e l’impatto socio-sanitario ed economico delle dipendenze

Analisi dal Rapporto OISED 2024

TERMOLI. Il Rapporto OISED 2024 offre un’analisi dettagliata sul fenomeno delle dipendenze in Italia, evidenziando come il Molise si collochi in una posizione peculiare rispetto agli standard previsti dal DM 77/2022. In un contesto caratterizzato da una significativa variabilità regionale, il Molise è una delle poche regioni italiane a mantenere un dimensionamento del personale dei Servizi per le Dipendenze (SerD) allineato agli standard ministeriali, insieme a Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria​.

Un sistema allineato agli standard, ma con disuguaglianze interne

Nonostante l’allineamento agli standard, nel Molise emergono differenze significative rispetto ad altre regioni. Ad esempio, nei servizi di alcologia, il rapporto tra organico e domanda supera il 500%, un dato in aumento rispetto al 300% dell’anno precedente​. Questa disparità potrebbe essere sintomo di un sistema che, pur avendo una dotazione adeguata di personale, non riesce a rispondere uniformemente alle necessità del territorio.

Gli effetti delle dipendenze sul sistema socio-sanitario

Nel Meridione, inclusa la regione molisana, si osserva una presenza maggiore di personale infermieristico e medico rispetto ad altre figure professionali come gli psicologi, il cui contributo è più rilevante nel Nord​. Questa composizione del personale riflette una focalizzazione sulle cure mediche piuttosto che su un approccio multidisciplinare che includa anche supporto psicologico e sociale.

L’importanza della continuità assistenziale

Un aspetto critico rilevato dal rapporto riguarda la continuità di presa in carico post-dimissione da ambienti protetti come le comunità terapeutiche e le carceri. La mancanza di una comunicazione strutturata tra i diversi setting assistenziali mette a rischio i pazienti, aumentando la probabilità di episodi di overdose, particolarmente alta nei primi quindici giorni dopo la dimissione​.

Prospettive per il futuro

Alla luce del quadro delineato, il Molise potrebbe trarre vantaggio da politiche mirate che rafforzino la comunicazione e l’integrazione tra i diversi servizi. Investire in percorsi diagnostico-terapeutici integrati (PDTA-SS) e potenziare l’accesso a trattamenti personalizzati potrebbe migliorare ulteriormente la capacità regionale di gestire il fenomeno delle dipendenze.

Infine, la creazione di un fondo regionale dedicato potrebbe garantire un finanziamento più mirato e un’equa distribuzione delle risorse nei diversi setting assistenziali, migliorando così l’efficienza e l’efficacia del sistema socio-sanitario.