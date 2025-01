Imbrattano saracinesche con vernice nera, i residenti: «Siamo stanchi»

TERMOLI. I weekend festivi riservano sovente spiacevoli episodi, specie in centro. Assembramenti e aggregazione sociale non sempre si traduce nel sano divertimento, accade talvolta (forse troppo spesso) che si sfoci in comportamenti vandalici e assolutamente irrispettosi degli altri.

C’è una zona, quella compresa tra piazzetta e via Roma, dove nella traverse e nei vicoli, forse pensando di essere al riparto da occhi indiscreti, si pensa a fare di tutto e quante volte l’abbiamo evidenziato.

Ci tocca farlo ancora una volta, soprattutto per dare sfogo ai residenti, loro malgrado costretti a sopportare le scorribande di giovinastri e magari non solo loro.

Nella notte tra sabato e domenica, dunque, primo fine settimana del nuovo anno, al diavolo gli auspici di una redenzione di civiltà, chi abita in via Cleofino Ruffini e via Enrico Toti, oltre a schiamazzi, bisogni fisiologici e chi ha dato di stomaco, dopo abusi alcolici, questa mattina ha trovato muri e saracinesche di attività commerciali imbrattati con vernice nera.

«Chiediamo (ormai stanchi) al sindaco e alla Giunta di iniziare a prendere seri provvedimenti prima dell’arrivo della stagione estiva (piazza mercato non è messa meglio), se è possibile risalire a telecamere che magari hanno ripreso gli artisti e farli divertire a dipingere su ambiti socialmente utili».

Emanuele Bracone