In via Lissa gli incivili tornano subito in azione

TERMOLI. Anno nuovo, vizi vecchi. Probabilmente, l’abbandono di rifiuti in via Lissa, ancora una volta, è avvenuto a cavallo tra 2024 e 2025, ma quel che sconcerta è proprio l’assiduità con cui gli incivili di turno si adoperano per alimentare discariche.

Ciò avviene anche se è stata data notevole evidenza al luogo, che collega la zona dell’ospedale San Timoteo al quartiere di San Pietro, attraverso il sottopasso autostradale.

A documentare l’ennesimo “sfregio” è stato il Congeav, attraverso l’opera di pattugliamento delle guardie ecologiche, che monitora quell’area così sensibile ai cattivi comportamenti con particolare attenzione.

Assurdo che nemmeno la notizia di sette persone a cui si è risalito dalla bonifica dell’immondizia dello scorso 22 dicembre, con informative di reato alla Procura della Repubblica, sia stato un deterrente. Occorre davvero il pugno duro, perché siamo in presenza di gesti intollerabili e inqualificabili, per un territorio servito a Termoli dall’eco-centro e anche nei comuni limitrofi si trovano le isole ecologiche ove conferire rifiuti particolari che non rientrano nel flusso della raccolta differenziata.

Emanuele Bracone