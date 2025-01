Inseguimento ai ladri d’auto concluso con lo scontro tra i due veicoli

TERMOLI. Nell’inseguimento dei Carabinieri ai ladri d’auto avvenuto ieri sera sulla costa e conclusosi nella zona artigianale c’è stato anche uno speronamento, con la gazzella dell’Arma dei Carabinieri e l’utilitaria grigia venute a contatto. Un impatto che ha provocato anche lesioni ai due militari che erano sulla macchina del 112.

Clamore notevole per questa operazione, che ha permesso di sventare l’ennesimo furto di un veicolo, assicurando alla giustizia gli autori del colpo, fermati in due momenti distinti, con uno dei banditi che aveva tentato di fuggire, queste le informazioni emerse in un contesto che ha visto agire anche altre forze dell’ordine, come Polizia di Stato e anche la Polizia locale, con la zona dello “scontro” chiusa al traffico.