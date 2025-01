La Befana arriva in piazza Monumento, che entusiasmo – Video

TERMOLI. Entusiasmo travolgente quello di questa mattina in piazza Monumento, dove centinaia e centinaia sono state le persone, con tantissimi bimbi, a gremire l’area adibita alla discesa della Befana.

Ottava edizione di una manifestazione tra le più attese del calendario natalizio, per la spettacolare calata con la fune e l’autoscala dei Vigili del fuoco, corpo tra i preferiti, se non quello in assoluto, dai piccoli.

Occasione per ammirare anche i mezzi in esposizione, con la possibilità di salirvi sopra e di scattare tanti selfie. Un clima davvero lieto, nonostante un cielo coperto e temperature in discesa.

In piazza il sindaco Nico Balice e il suo vice, Michele Barile, folta delegazione dei Lions Tifernus, i volontari della Misericordia di Termoli e il connubio tra pompieri e associazione Nazionale Vigili del fuoco.

Tutti con naso all’insù per la Befana che a cavallo della scopa doveva calarsi in piazza, opportunamente assicurata, per dispensare e lanciare caramelle e dolcetti. Un abbraccio collettivo che l’ha vista attorniata, anzi letteralmente circondata, per scattare l’immancabile foto ricordo.