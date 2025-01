TERMOLI. La città di Termoli si candida a diventare borgo ospite dei “Borghi più belli d’Italia”.

L’Amministrazione Comunale di Termoli ha messo in campo numerose attività per valorizzare e promuovere il territorio comunale e la sua attrattività turistica, avviando iniziative per potenziare la promozione e la valorizzazione del territorio comunale, in conformità alle attuali linee di sviluppo e tendenze dei flussi turistici oltre che allo sviluppo della propria comunità in termini ambientali sociali e culturali.

L’Anci, su proposta della Consulta al Turismo dell’Associazione, si è fatta promotrice nel 2001 della costituzione del Club “I Borghi più belli d’Italia” poi divenuta associazione, con lo scopo di valorizzare i centri storici e gli antichi borghi, facendoli entrare, se in possesso di specifici requisiti, in un Club di centri di particolare pregio; nel corso degli anni l’associazione de I Borghi più belli d’Italia è divenuta un marchio di qualità non solo turistica ma di valorizzazione e tutela dei Borghi italiani riconosciuta anche a livello internazionale aderendo alla Federazione dei Plus Beaux Village de la Terre.

L’adesione all’associazione non è un traguardo ma un inizio di una nuova visione di gestione territoriale, attraverso il confronto con altre realtà, la partecipazione ad iniziative nazionali e, visto che ogni borgo associato è soggetto a ricontrollo, anche uno stimolo al miglioramento dell’azione amministrativa; per l’ammissione ne “I Borghi Più Belli d’Italia”, con possibilità di utilizzarne il marchio, il Comune deve soddisfare i seguenti criteri previsti dalla Carta della qualità dell’associazione: avere una popolazione che nel Borgo antico o Centro Storico non superi i 2.000 abitanti; non superare i 15.000 abitanti nell’intero Comune; una presenza di almeno il 70% di edifici storici nel Borgo storico anteriore al 1939; il Comune deve inoltre presentare criteri che documentino un patrimonio eccellente per qualità urbanistica, architettonica ed ambientale e manifestare, attraverso fatti concreti, la politica di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione del proprio patrimonio e della propria comunità.

L’inserimento in circuiti di eccellenza che valorizzano e promuovono borghi con determinate caratteristiche è perfettamente in linea con l’obiettivo dell’Amministrazione di elevare il livello di attrattività del Borgo Vecchio.

L’Associazione I Borghi più belli d’Italia ha comunicato la procedura per l’ammissione, per un massimo di due anni, rinnovabili a norma del Regolamento interno, del Comune di Termoli come Borgo Ospite.

In questo modo, si condividono le finalità statutarie dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”: fare della bellezza l’elemento fondamentale sul quale basare lo sviluppo della comunità locale; riunire e collegare in un circuito di eccellenza i comuni che, rispondendo ai criteri stabiliti nella “Carta di Qualità”, sono classificati come “I Borghi più Belli d’Italia”; costituire, per tutti i suoi membri, un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca finalizzato

alla protezione, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo economico e sociale dei più belli tra gli antichi borghi del nostro Paese; diffondere, presso l’opinione pubblica nazionale e internazionale, la conoscenza delle bellezze della provincia italiana; creare un “marchio” di originalità e armonia su cui edificare, per italiani e stranieri, nuove opportunità di offerta turistica e attraverso le quali partecipare successivamente alle attività di analoghe esperienze internazionali e di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche locali; rendere i pubblici poteri consapevoli della necessità di conciliare il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale con la necessità dello sviluppo economico, promuovendo l’occupazione ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, soprattutto per quanto riguarda i piccoli Comuni».

Il Comune di Termoli è in possesso dei requisiti per essere ammesso nell’associazione de “I Borghi più belli d’Italia”, come Borgo Ospite visto il numero di abitanti e la presenza di un centro storico che mostra caratteristiche di edifici storici, cura, valorizzazione, promozione, animazione in linea con i requisiti richiesti dalla Carta di qualità; l’adesione all’associazione de I Borghi più Belli d’Italia con il titolo di “Borgo Ospite” rappresenterà per l’intero territorio di Termoli un vero fiore all’occhiello dal punto di vista del turismo e dell’attrattività, considerandone un’opportunità di notevole prestigio in linea con le linee di mandato dell’Amministrazione comunale.

Per questo, nella seduta di oggi, è stata approvata la candidatura a “Borgo Ospite”.