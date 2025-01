La favola di Armando e Claudine e la ricerca di una badante per continuare a vivere felici e sereni

CAMPOMARINO. Scelgono il Molise per godersi la quarta età, ma ora c’è bisogno che dal territorio arrivino forze fresche per prendersene cura.

Dietro un semplice annuncio si celano sempre storie, come quelle di Armando Inglese e Claudine Noel, lui 97 anni e lei 92.

Hanno bisogno di una badante notturna, anche se sono perfettamente autosufficienti e come si può comprendere dalla foto, assolutamente affiatati, come il primo giorno.

Ne hanno bisogno dalle 21.30 alle 7.30 e loro risiedono in paese, a Campomarino.

Hanno vissuto all’estero per molto tempo, lui come impiegato e lei come segretaria d’ufficio, mettendo al mondo due splendidi figli, di cui il maschio 65enne abita a Campomarino e la sorella più giovane di qualche anno vive in Francia.

Si sono trasferiti qui ormai dal 2007, quasi 18 anni fa, anche per motivi climatici, per godere dello splendido sole della costa molisana. Sette i nipoti che hanno donato loro tanta gioia, ma adesso hanno bisogno di qualcuno che tenga loro d’occhio proprio di notte.

Chiunque fosse disponibile, può contattare il numero di Eleonora: 346.2242366.

Ci piacerebbe che questa favola esistenziale proseguisse al meglio. L’assistenza agli anziani, patrimonio della nostra comunità è una delle sfide del futuro per custodire al meglio i ricordi e le esperienze del passato, una società senza memoria limita le proprie prospettive.

Emanuele Bracone