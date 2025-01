La temperatura non fa paura: si rinnova il tuffo di Capodanno

TERMOLI. Quindicesima edizione del Tuffo di Capodanno sulla spiaggia Nord di Termoli, il primo patrocinato ufficialmente dall’amministrazione comunale adriatica. Nonostante un clima umido, sugli undici gradi, in tanti hanno voluto partecipare al bagno propiziatorio del 2025, tradizione che si è via via consolidata, riuscendo a scavalcare anche gli anni difficili del Covid.

Così, col suggello del riconoscimento istituzionale, si parte verso nuovi traguardi, accompagnati dall’immancabile Spiderman.

Momenti gioviali, con la preparazione e il riscaldamento sull’arenile, la corsa in acqua e il tuffo, per poi tornare sulla sabbia a commentare l’impresa, rilasciare dichiarazioni e la foto di gruppo, cartolina dell’evento.