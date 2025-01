Lavori sulla linea ferroviaria, le variazioni ai treni

TERMOLI. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, fra San Vito-Lanciano e San Severo, sulla linea Pescara-Foggia, dal 15 al 24 gennaio 2025.

Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati nello scorso mese di aprile – sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Diversi i cantieri aperti in quei giorni: nella Galleria San Giovanni (lunga oltre 9 km), in Abruzzo, sarà realizzato un nuovo sistema di Water Drain System* per il drenaggio delle acque meteoriche che consentirà di aumentare l’affidabilità della linea. Lo stesso intervento verrà realizzato anche nella Galleria Diavolo (lunga oltre 5 km).

Nello stesso periodo, tra Fossacesia e Vasto San Salvo, saranno svolti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico:

verrà completato l’intervento dello Slab Track nella galleria San Donato, lunga circa 1,5 km (lo Slab Track è una metodologia costruttiva innovativa, in cui il binario non ha massicciata con traversine e pietrisco ma è realizzato su una struttura prefabbricata in cemento armato; riduce la frequenza degli interventi manutentivi assicurando così maggiore regolarità alla circolazione ferroviaria

verranno effettuate le attività propedeutiche alla realizzazione dell'ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione). L'ACCM, una vera e propria cabina di regia centralizzata, consente una gestione più efficiente della circolazione ferroviaria e dell'infrastruttura, garantisce una maggiore flessibilità nell'uso dei binari migliorando così gli standard di regolarità e puntualità dei treni. In caso di guasti, riduce al minimo i disservizi e consente di far viaggiare i treni, mantenendo il massimo livello di sicurezza. Benefici anche nei processi di manutenzione dell'infrastruttura, grazie ai sistemi informatici di diagnostica predittiva che riducono l'insorgenza di avarie improvvise.

*potenziamento del sistema di regimentazione delle acque attraverso soluzioni tecniche in grado di contrastare l’accumulo di calcare sulle basole poste a livello del piano del ferro e favorire la corretta fuoriuscita delle acque di risalita, sorgive e piovane dalla galleria.

Saranno effettuati anche molti altri interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria tra Senigallia ed Ancona, e nelle stazioni di Porto San Giorgio, Giulianova e Francavilla.

Nello stesso periodo saranno effettuati lavori idraulici propedeutici al raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina.

Per garantire lo svolgimento dei lavori, programmati dopo il controesodo natalizio per ridurre al minimo gli impatti sugli spostamenti, alcuni treni a lunga percorrenza e alcuni treni regionali della relazione Pescara-Termoli-Foggia, subiranno modifiche alla circolazione. I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono già aggiornati.

Le attività, svolte da tecnici di RFI e imprese appaltatrici, coadiuvati da mezzi d’opera, vedranno al lavoro oltre 250 maestranze dislocate sugli oltre 150 km di linea.

L’investimento economico complessivo – che comprende, tra l’altro, anche gli interventi eseguiti nello scorso mese di aprile – è di circa 260 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi PNRR.

Dal 15 al 24 gennaio è prevista la seconda tranche degli interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico, sulla linea Pescara-Foggia, fra San Vito (CH) e San Severo (FG), che determineranno un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio per i passeggeri. A seguito di questi lavori, i treni Frecciarossa, gli Intercity e quelli del Regionale subiranno alcune modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

TRENI FRECCIAROSSA



I treni della relazione Torino/Milano/Venezia – Bari/Lecce/Taranto saranno oggetto di limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara o soppressioni integrali. In particolare: i treni Frecciarossa 8809, 8813, 8814 e 8818 saranno cancellati per l’intera tratta, i treni Frecciarossa 8810, 9806, 8820, 8824, 9808, 8830 avranno origine da Pescara, mentre i treni Frecciarossa 8816 e 8828 avranno origine da Ancona. I treni Frecciarossa 8803, 9805, 8807, 8811, 9809, 8819 saranno limitati a Pescara, mentre i treni Frecciarossa 8801 e 8815 saranno limitati ad Ancona.

TRENI IC



Alcuni treni Intercity della relazione Bolzano/Milano/Bologna- Bari/Lecce subiranno cancellazioni parziali fra Pescara e San Severo o tra Pescara e Bari/Lecce. Attivati servizi sostitutivi con bus nelle tratte Pescara-S. Severo e Pescara-Foggia.

I treni Intercity Notte della relazione Milano/Torino Porta Nuova – Lecce, nelle notti dal 15 al 23 gennaio, subiranno modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie nel percorso tra Bologna Centrale e Foggia, con modifiche di orario.

TRENI DEL REGIONALE