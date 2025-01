Montesanto: «Onorato di ospitare De Magistris qui a Termoli»

TERMOLI. Il 17 gennaio, alle 17:30, si terrà la presentazione del libro “Poteri Occulti” di Luigi De Magistris, presso l’ex cinema Sant’Antonio. De Magistris, già europarlamentare, magistrato e sindaco di Napoli per dieci anni, analizza come la Repubblica italiana sia stata e continui ad essere influenzata da poteri occulti, con infiltrazioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Pubblicato da Fazi Editori, il libro affronta temi come la criminalità istituzionale, le collusioni tra mafia, massonerie, servizi segreti e settori della politica, con l’intento di fare luce su questi sistemi nascosti di potere che minacciano la legalità e la democrazia.

Moderatore, nell’occasione, sarà Andrea Montesanto. Interverranno Massimo Romano e Pino Ruta.