“Mostri burocratici” da abbattere e reazioni social – Video

TERMOLI., Una volta c’era solo la sfiducia verso chi ci amministra, a prescindere dal colore, ora, l’insorgenza degli umori social, porta allo sconforto verso i commenti, oltre che i “mostri burocratici”.

Un nostro lettore ci ha invitato a disabilitarli, quando trattiamo di interventi realizzati e opere pubbliche, siamo a questo punto di non ritorno, evidentemente, ma seppur cogliendo questo spunto, vogliamo aditare anche a quella burocrazia che davvero è fuori dai tempi, per i commenti, vedremo in “corso d’opera”.