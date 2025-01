Multe già pagate o ingiustificate, annullati 82 verbali della Polizia locale

TERMOLI. C’è speranza per chi ritiene di aver ricevuto una multa ingiustamente, oppure magari con procedure non così ortodosse. Periodicamente l’Ufficio gestione sanzioni procede alla verifica e revisione dei verbali elevati in materia di Codice della strada, al fine di accertare la regolarità delle procedure e adottare i provvedimenti necessari per la definizione delle pratiche.

Presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Termoli sono pervenute molteplici richieste di annullamento e archiviazione di verbali per vizi sostanziali, non sanabili.

Il Comando ha accertato vizi di legittimità di 82 verbali, di cui 50 per notifica nonostante avvenuto pagamento o possesso di abbonamento in corso di validità e 32 per le diverse motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione.

Sulla base delle dichiarazioni, assunte al protocollo dell’ente ai numeri 1921 e 1922 dell’11 gennaio scorso, con cui l’Istruttore di Polizia locale e il responsabile del procedimento, firmatari della relazione istruttoria di cui sopra, hanno attestato l’assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dl Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; è stato determinato l’annullamento in autotutela, con effetto immediato, degli 82 verbali.