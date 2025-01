Nodo autovelox, Venittelli: tuteliamo i cittadini con una “Class action”

TERMOLI. La notizia sulla multa annullata dal Giudice di Pace di Larino, col ricorso curato dall’avvocato Valeria Cacchione, ha portato a intervenire pubblicamente l’avvocato Laura Venittelli, titolare dello studio legale di via Mario Pagano.

«E il cittadino quando riceve la multa, anche se irregolare e frutto di eccesso di potere, paga a volte per non fare la causa, per non avere problemi ulteriori, perché vuole vivere sereno… ma se poi “incappi” in un autovelox irregolare, piazzato sulla strada lontana dal paese che ne ha disposto l’installazione solo per fare cassa, senza pensare al pericolo che “può provocare” su quella strada (Termoli-Larino), priva dei requisiti per autovelox, una frenata improvvisa prima dell’ apparecchio, allora pensi che per fortuna ci sono gli avvocati “pionieri” e cittadini coraggiosi che osano contestare le irregolarità. Aggiungo, pensando a tutti i soldini che altri cittadini meno fortunati o meno coraggiosi hanno dovuto versare nelle casse comunali per multe illegittime, che non sarebbe una cattiva idea una bella class action per il recupero delle somme versate e non dovute per le multe elevate grazie al simpatico (per modo di dire) autovelox.

Per la nostra sicurezza non c’è bisogno di un apparecchio che ti induce a frenare di colpo creando pericoli sulla strada, non c’è bisogno di ciò. La “Class action” potrebbe essere la soluzione per la tutela delle posizioni dei cittadini».