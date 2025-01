Novità alla guida del reparto di Chirurgia del San Timoteo

TERMOLI. Ci sono novità nel reparto di Chirurgia dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il dottor Angelo Ferrara ha concluso lo scorso 14 gennaio il semestre di prova e per motivi prettamente personali ha deciso di rientrare a Firenze. In via temporanea, è stato nominato facente funzioni il dottor Graziano Bettini.

L’Asrem, tuttavia, ci ha confermato che prosegue l’opera di rafforzamento dell’Uoc di Chirurgia e si cercherà al più presto di trovare nuove figure professionali, per proseguire nell’ottica del percorso intrapreso in viale San Francesco,

Intanto, da una paziente, giunge un messaggio indirizzato proprio al dottor Bettini.

«E’ con grande piacere che oggi esprimiamo i nostri più sentiti complimenti al dottor Bettini recentemente nominato facente funzione presso il reparto di Chirurgia al San Timoteo di Termoli.

Un traguardo che rappresenta un riconoscimento meritato per la dedizione, la passione e la competenza che ha sempre dimostrato nel suo lavoro. Le sue qualità umane, come l’empatia, l’integrità e la capacità di ascolto, sono state apprezzate da chi ha avuto il modo di lavorare con lui e da chi è stato curato. Ancora una volta, congratulazioni. Siamo certi che continuerà a fare la differenza».