Nuovi codici di accettazione, prenotazioni Cup in “transizione”

TERMOLI. Prenotazioni Cup ancora in regime di transizione, è quello che ci viene segnalato.

«Qualche problema per le prenotazioni al Cup a causa dei nuovi codici di accettazione e dell’adeguamento del sistema in transizione. Un appello alla calma rivolto a tutti per un impegno alla collaborazione di tutti gli utenti, degli operatori e degli operatori sanitari. I medici prescrittori sicuramente troveranno delle difficoltà ed il sistema con la collaborazione di tutti potrà essere affinato nel tempo ma bisogna evitare disservizi con la buona volontà». Dunque, c’è chi invoca calma e collaborazione, perché «Una transizione comporta sempre dei relativi problemi ma con l’impegno di tutti la transizione dovrebbe portare agli auspicati benefici per tutti gli utenti».