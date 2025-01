“Proteggere e trasmettere la vita”, la rete del territorio che pulsa nel sostegno a chi ha bisogno

TERMOLI. “Proteggere e trasmettere la vita”: è questo il messaggio che accompagnerà la “Settimana per la vita”, l’ultima organizzata con la guida pastorale del vescovo Gianfranco De Luca, nella diocesi di Termoli-Larino.

Come da consuetudine, il ricco programma, aperto al contributo delle esperienze associative e istituzionali, è stato presentato stamani, nella sala Ecclesia Mater, dell’episcopio, da Giovanni Fabrizio e don Antonio Giannone, alla presenza dei componenti dell’area umana integrale.

Un evento che da anni rappresenta un’importante occasione di riflessione e impegno concreto per la comunità ecclesiale e sociale.

Il tema scelto per quest’anno, “Proteggere e Trasmettere la Vita”, si ispira alla lettera della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per la 47ª Giornata Nazionale della Vita, che si celebrerà il 2 febbraio. Il messaggio sottolinea l’importanza della collaborazione tra tutte le componenti dell’Area Umana Integrale (A.U.I.), impegnate nella missione di proteggere e trasmettere la vita.

Un’azione sinergica per il bene comune

La Pastorale della Salute Diocesana, in collaborazione con diverse associazioni e strutture (Avo, Cappellania, Unitalsi, Ail, Lilt Cb, Movimento Per La Vita, Rsa Casa Serena, Hospice), ha avuto un ruolo centrale nell’unire le forze con altre realtà organizzative diocesane come la Caritas Diocesana, Un Paese per Giovani, Amoris Laetitia, Scuola e Lavoro, la Pastorale Giovanile e la Pastorale Carceraria. Questo lavoro sinergico segue le linee guida indicate dal vescovo Gianfranco De Luca e dal Vicario dell’Area di Sviluppo Umano Integrale don Antonio Gianonne.

L’obiettivo primario di questa missione è intercettare e affrontare le povertà sanitarie e sociali del territorio diocesano, offrendo aiuto concreto ai bisognosi e ai non abbienti.

Le iniziative solidali

Tra le iniziative già avviate, spicca l’Armadio Farmaceutico Diocesano, frutto delle convenzioni con la Fondazione Banco Farmaceutico e la Fondazione Rava. Grazie alla collaborazione con la Caritas, le Parrocchie e altre Associazioni, questo strumento di solidarietà sta diventando sempre più essenziale per la comunità. La prossima raccolta del farmaco è prevista dal 4 all’11 febbraio.

Un’altra novità di grande rilevanza è l’apertura imminente dell’Ambulatorio Medico Diocesano Caritas, che potrà contare su locali messi a disposizione dalla Curia e su una squadra di medici e infermieri volontari.

Eventi e celebrazioni

La Settimana per la Vita prevede una serie di appuntamenti significativi:

Domenica 2 febbraio , alle ore 11 , si terrà la Messa per la Vita presso la Parrocchia di San Timoteo di Termoli , presieduta da Don Benito Giorgetta e dedicata anche all’ Associazione Ente Nazionale Assistenza Sordi .

Sempre il 2 febbraio, il Movimento per la Vita Diocesano organizzerà una raccolta fondi nelle parrocchie attraverso la vendita delle "Primule per la Vita", il cui ricavato servirà a sostenere le future iniziative solidali.

Un modello da estendere

La Settimana per la Vita non è solo un’occasione di preghiera e riflessione, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra diverse realtà possa portare benefici tangibili. L’obiettivo della Diocesi di Termoli-Larino è estendere questa metodologia di lavoro sinergico a tutte le parrocchie, per rendere sempre più efficace il sostegno alle persone in difficoltà.

Con questo spirito di condivisione e solidarietà, la comunità diocesana si prepara a vivere una settimana intensa, all’insegna dell’amore e della tutela della vita in ogni sua forma.