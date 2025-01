«Questa è l’auto che mi hanno rubato», l’appello disperato della maestra

CAMPOMARINO. «Questa è l’auto che mi hanno rubato», parte l’appello dell’insegnante che uscendo da scuola non ha più trovato la sua Fiat Panda in via Cuoco, dov’era parcheggiata, come sempre, a Campomarino. Una maestra cinquanteseienne della scuola primaria, ultima vittima di una serie strisciante di colpi messi a segno dall’autunno scorso.

L’allarme è alto nei comuni basso molisani, dove i furti d’auto continuano a verificarsi con frequenza, generando preoccupazione e rabbia tra la popolazione.

L’ultimo furto risale a questa mattina, nei pressi dell’istituto comprensivo di Campomarino in via Cuoco: una Fiat Panda arancio Sicilia è stata rubata. Targa: FT 146 FH.

Si tratta solo dell’ultima azione predatoria, che si aggiunge ad altri furti avvenuti nei giorni scorsi.

Le forze dell’ordine, pur consapevoli della gravità della situazione, faticano a contrastare tutti i gruppi criminali, spesso provenienti dalla vicina Puglia, che agiscono indisturbati.

La situazione è sempre più critica e richiede interventi urgenti.

La sicurezza non è solo una questione di forze dell’ordine, ma anche di responsabilità civica.

Ogni cittadino può fare la differenza, segnalando presenze sospette e collaborando attivamente con le autorità. Solo così sarà possibile arginare un fenomeno che, altrimenti, rischia di diventare una piaga difficile da debellare.

L’appello dell’insegnante: «Rivolgiamo un appello a chiunque abbia informazioni utili a ritrovare l’auto rubata. La Panda arancione potrebbe essere stata notata in zona o nelle aree limitrofe. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, può essere determinante. Invitiamo chiunque abbia visto qualcosa di strano o sospetto a contattare subito le forze dell’ordine. La collaborazione di tutti è fondamentale per riportare la normalità e la sicurezza nel nostro territorio».

Eliana Ronzullo