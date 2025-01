Raddoppio ferroviario, il progetto della fermata a Campomarino

CAMPOMARINO. Lavori in corso sul progetto di raddoppio ferroviario della linea Termoli-Lesina (Ripalta).

Tra le opere previste vi sarà la nuova fermata di Campomarino sulla linea Pescara-Bari, situata nell’area extraurbana del Comune di Campomarino e Campomarino Lido.

Il progetto si inserisce in un’area di circa 20.330,78 mq. L’intervento consta di un unico organismo edilizio composto da due volumi asimmetrici, al cui interno trovano collocazione tutti gli ambienti di servizio alla fermata, divisi da un volume centrale che si costituisce come elemento identificativo dalla tipologica forma a capanna.

L’accesso veicolare all’area è previsto da Nord con la realizzazione di una nuova rotatoria. Il parcheggio per la lunga sosta ha la capacità di circa 169 posti auto, di cui 4 posti per disabili che sono collocati in posizione privilegiata rispetto ai flussi di accesso alla stazione; completano gli spazi dedicati all’intermodalità i parcheggi per bici e le predisposizioni per gli stalli di ricarica auto/moto elettriche.

La nuova costruzione si sviluppa su tre livelli, il livello banchina a quota 36,02 sul livello del mare, piano ingresso viaggiatori a quota 40,15 metri sul livello del mare, piano sovrappasso a quota 44,25 sul livello del mare. L’accesso avviene mediante l’atrio che accoglie e distribuisce il flusso di passeggeri; infatti, da quest’ambiente è poi possibile accedere al volume dei servizi, al livello banchina ed alla passerella pedonale che garantisce l’accesso al binario pari mediante l’ascensore e la coppia di scale.

Il progetto prevede una totale variazione della destinazione d’uso dell’area, realizzando, oltre al nuovo fabbricato viaggiatori, sistemazioni esterne con spazi di sosta e parcheggio autovetture a servizio del nuovo edificio. Le sistemazioni esterne prevedono uno studio delle aree a verdi in cui verranno piantati alberi dal portamento cespuglioso in modo da garantire ombra e frescura.