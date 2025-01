Recuperiamo il senso della civiltà: la sfida del 2025

TERMOLI. «Non parliamo di turisti, ma di residenti». E’ questa la didascalia di una foto che immortala lo scarso senso civico che ormai pervade a tutto tondo fin troppa gente, nel centro di Termoli.

Le festività natalizie chiuse con l’Epifania hanno portato carbone sul mancato rispetto delle regole del comune senso collettivo, perché davvero non si ha cura ma solo indifferenza di quelle che sono le norme e la buona educazione.

Se la parola del 2024 è stata rispetto, per quanto riguarda la scelta della Treccani, il 2025 vorremmo che nella nostra comunità fosse la “civiltà”, il recupero di quei valori che ormai calpestiamo quotidianamente e di esempi ne abbiamo prodotti a iosa.

L’amor proprio per la città che ci ospita e le sue caratteristiche a vocazione turistica merita ben altri atteggiamenti, se così non dovesse essere davvero occorrerebbe mostrare i “muscoli” della tolleranza zero.

Osservare le prescrizioni sia sulla raccolta differenziata che il conferimento di rifiuti non è difficile, ci sono tutte le opportunità per tornare a essere cittadini modello: è la sfida che vogliamo lanciare in questo 2025.

Emanuele Bracone