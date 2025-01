Riparte tra qualche disagio e molti dubbi l’attività allo stabilimento Stellantis

TERMOLI. Ripartita oggi, dopo la sosta natalizia, con mille incognite sul futuro occupazionale e industriale, l’attività produttiva allo stabilimento Stellantis di Termoli.

Un ritorno segnato da alcuni disagi, che sono stati diffusi all’esterno da iscritti della Fim-Cisl, su cui poi è intervenuta la stessa Rsu, nel suo mandato di rappresentanza interno.

Disguidi che gli operai lamentano, come parcheggi e ingressi chiusi, riscaldamento spento, spogliatoi piuttosto gelidi, quadro non idilliaco in cui rimettersi in moto.

«Termoli attende risposte concrete, dal punto di vista produttivo e di futuro legato alla riconversione», viene ricordato, anche perché entro giugno Acc dovrà sciogliere (con l’azionista di maggioranza Stellantis) le riserve sul piano industriale legato alla realizzazione della Gigafactory di Termoli.

Nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso al Cosib, il governatore Francesco Roberti ha evidenziato come sul dossier ci sia la massima unione di intenti tra Governo e Regione, col ministro Giorgetti pronto a mettere in campo le risorse necessarie per garantire le prospettive di lungo periodo al territorio.