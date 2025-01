Servizi educativi degli asili nido, Tar annulla l’affidamento della gestione

TERMOLI. Tra le prime grane da risolvere nel 2025 c’è quella relativa ai servizi educativi e ausiliari degli asili nido e della scuola dell’infanzia comunale, perché la gestione affidata nel maggio scorso e poi contrattualizzata nel corso dell’estate 2024, annullata dal Tar Molise.

Fino al prossimo 31 gennaio è in essere la proroga concessa dall’amministrazione comunale alla ditta Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque, proprio la stessa che ha promosso il giudizio contro l’aggiudicazione al Consorzio Matrix.

Nella causa amministrativa istruita al Tar Molise era stato chiesto l’annullamento della determina dirigenziale n. 1826 del 25.8.2023 con cui è stata indetta la gara per la gestione dei servizi educativi e ausiliari degli asili nido e della scuola dell”infanzia comunale e di tutti gli atti consequenziali e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità del risarcimento in forma specifica, per l’accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.

Procedura amministrativa che ha visto motivi aggiunti presentati sia nell’agosto scorso che un mese fa, a novembre. Il Tar si è pronunciato nel dispositivo, dopo la camera di consiglio del 4 dicembre, ma in seguito ne renderà note le motivazioni. Per intanto, compensando le spese, ha riunito e accolto i ricorsi, annullando l’atto di nomina della Commissione giudicatrice e tutti gli atti consequenziali.