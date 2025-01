Stop agli ingorghi in via dei Faggi, la zona sarà riqualificata

TERMOLI. Migliorare il flusso veicolare a lato della scuola nel quartiere di Santa Maria degli Angeli.

Un progetto è stato approvato in Giunta, che sarà realizzato con oneri a scomputo da una ditta edile, in via dei Faggi.

E’ stata così individuata la soluzione per risolvere gli ingorghi che avvengono negli orari di ingresso e di uscita, attraverso l’allargamento strada di quattro metri, (in pratica una corsia dall’incrocio con via degli Abeti fino in fondo verso la palestra della scuola).

Lavori che saranno realizzati d’estate, con la scuola chiusa.

La proposta avanzata dal privato è stata ritenuta accoglibile e risulta vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale perché le opere che si intendono realizzare rientrano tra quelle necessarie per l’urbanizzazione della zona in questione, con ampliamento e riqualificazione.