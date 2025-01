Strade chiuse per eventi e lavori in corso: la segnalazione va migliorata

TERMOLI. Strade chiuse per motivi diversi: cantieri edili, interventi di manutenzione sui sottoservizi, basti pensare alla rete del gas metano, alla fibra ottica, alla rete idrica e ai lavori sulla distribuzione dell’energia elettrica.

Non citiamo le casistiche di emergenza, che sfuggono alla programmazione, ma laddove ci sono ordinanze e permessi, quei provvedimenti che vengono affissi in loco, sarebbe magari opportuno attivare un canale di coinvolgimento diverso della popolazione.

Lo affermiamo perché sempre più spesso, in assenza di notizie ufficiali, sono i lettori, residenti e non, che chiedono a noi lumi a riguardo.

E’ avvenuto anche ieri per dei lavori edili a Colle Macchiuzzo.

Una mappatura puntuale delle prescrizioni, con obblighi e divieti, magari estesa anche a quei divieti di sosta causati da circostanze analoghe e manifestazioni in itinere, come avviene per esempio già per le feste più importanti, aiuterebbe l’automobilista di turno a evitare disagi che vengono causati dalla carenza di segnalazioni. Non sempre tutto può essere risolto “solo sul posto”.

Emanuele Bracone