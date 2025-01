Teatro Verde: una sola candidatura per la gestione

TERMOLI. E’ stata solo la Fondazione Millennium Ets ad aver risposto alla manifestazione d’interesse per la gestione del Teatro Verde a Termoli.

Era stato diramato un avviso pubblico per la gestione del Teatro verde, rivolto ad Associazioni, Enti senza finalità di lucro che operano in campo artistico interessati all’organizzazione, realizzazione di iniziative culturali e svolgimento di servizi teatrali oltre che alla gestione tecnico manutentiva, per tre anni.

Entro il termine del 3 gennaio 2025 è pervenuta una sola manifestazione, da parte della Fondazione Millennium ETS; ritenuta idonea per l’invito alla fase successiva con l’inoltro della lettera invito.

Nel bando si faceva esplicito riferimento alla qualità del progetto artistico proposto con attenzione anche all’originalità, all’innovazione, alla contaminazione tra le arti, al fine di attrarre, creare e fidelizzare un vasto e variegato pubblico; esperienza pregressa nel settore, risultante dal curriculum del soggetto proponente; iniziative di partecipazione attiva del pubblico, capacità di coinvolgimento delle associazioni locali e delle scuole del territorio; qualità del piano di comunicazione e diffusione; progetto tecnico di miglioria e manutenzione; servizi aggiuntivi offerti.

L’Amministrazione mette a disposizione gratuitamente la struttura e l’uso dello stemma e non prevede di sostenere altre spese, dirette o indirette (fatte salve quelle per la manutenzione straordinaria della struttura), per l’organizzazione e la gestione del progetto che verrà selezionato.

Il progetto selezionato dovrà obbligatoriamente prevedere la presenza, nei materiali di comunicazione, dello stemma della Comune di Termoli.