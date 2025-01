“Termolesi brava gente”, a tu per tu col dottor Aldo Gregorio Prestia

TERMOLI. Dopo la pausa natalizia, riprendiamo la nostra rubrica “Termolesi brava gente” con un ospite speciale, un medico che ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Termoli: il dottor Aldo Gregorio Prestia, oggi in pensione, ma ancora un punto di riferimento per molti dei suoi ex pazienti. Anche se non esercita più la professione, infatti, riceve ancora quotidianamente telefonate per consulenze mediche veloci.

Originario della Calabria, ma termolese a tutti gli effetti da ben 48 anni, il dottor Prestia ha dedicato la sua vita alla medicina con una passione e un impegno che lo hanno reso una figura di grande valore per Termoli. Le sue due figlie, Mimma e Loreta, sono nate proprio a Termoli, e qui la sua carriera ha preso forma.

Il dottor Prestia iniziò la sua carriera come medico condotto nella sua terra natale, ma, su suggerimento della moglie Tina, nativa di Lesina, decise di trasferirsi a Termoli, una città che all’epoca, nel 1976, disponeva di un ospedale. Dopo l’arrivo, il Dott. Prestia iniziò a lavorare al Pronto Soccorso del San Timoteo, situato in via del Molinello. Tuttavia, il suo sogno era quello di lavorare in un reparto ospedaliero. Sebbene gli fosse stato promesso un incarico di primario, decise di non aspettare e di cogliere l’opportunità che gli venne offerta dalla Fiat di Termoli. Lì ricoprì per circa 30 anni il ruolo di medico dello stabilimento, un’esperienza che lo portò a interagire con operai provenienti da tutto il Molise, molti dei quali trasferirono la loro residenza a Termoli, diventando suoi mutuati anche fuori dallo stabilimento.

Oggi, il dottor Prestia vive serenamente la sua pensione, affiancato dalla moglie Tina, ex maestra di scuola primaria e secondaria. Insieme sono anche nonni premurosi e, oltre a godersi la famiglia, Aldo coltiva una grande passione: il presepe. Ogni anno realizza nuove creazioni, partecipa a mostre presepiali e, quando possibile, vola a Madrid per visitare Loreta, la figlia sposata in Spagna, dove si trova anche il nipotino di 6 anni e la sua famiglia. L’altra figlia, Mimma, vive a Termoli con la sua famiglia ed è titolare di una farmacia ben avviata nella zona artigianale della città.

Possiamo dire che la famiglia Prestia, come nelle favole, “visse, vive e vivrà felice e contenta”. Personalmente, per me è un vero piacere incontrare il Dott. Prestia, non solo perché è stato per anni il medico di famiglia della mia, ma anche per il legame di profonda amicizia che ci unisce sin dal suo arrivo a Termoli nel 1976.

Ascoltiamolo!

Michele Trombetta