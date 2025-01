“Termoli Susteinable Expantion Project”, il programma di ampliamento della Momentive

TERMOLI. Nuovo passaggio nel comitato direttivo del Cosib sul progetto di ampliamento dello stabilimento Momentive Performance Materials di Termoli.

Pervenute le prime indicazioni fornite dall’Azienda sul programma di efficientamento ed ampliamento denominato “Termoli Susteinable Expantion Project”, il quale mira ad accrescere e potenziare il numero di asset produttivi, ottimizzando le aree al momento non utilizzate ed il terreno consortile adiacente promesso in vendita dall’Ente.

Con delibera n. 96 del 17 settembre 2021 il Comitato direttivo era espresso positivamente sulla concessione alla Momentive Performance Materials Specialties srl l’opzione sul terreno confinante con il lotto aziendale, per la durata di mesi 12.

La natura dell’Azienda impone, per ogni variazione significativa del processo, rigorose autorizzazioni ex ante ed ex post, anche in tema di aumento del rischio di incidente rilevante, sulla scorta di approfonditi documenti tecnici e che il documento fornito dall’azienda è puramente indicativo e non consente l’espressione di un parere di merito, che potrà essere fornito nell’ambito delle istanze di norma una volta attivate.

Il direttivo ha preso atto della documentazione, ogni altra valutazione è rimandata alla presentazione degli atti progettuali nell’ambito delle procedure di norma che ben valuteranno anche l’eventuale aumento di rischio di incidente rilevante da ponderare trattare e progettare nelle sedi opportune.

Tuttavia, è stata approvata la bozza dell’atto notarile da stipulare con l’Azienda, passaggio avvenuto poco prima di Natale.