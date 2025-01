TERMOLI. Sulla rotta aerea Termoli-Foggia, Marianna Bonavolontà sarà protagonista di un evento unico: “Un Caffè al Volo” col leggendario Comandante Giuseppe Liva.

Il prossimo 10 gennaio, presso il ristorante Samì – Ristorante in Fiera a Foggia, si terrà un evento straordinario organizzato dal 136 Club Frecce Tricolori, in collaborazione con la giornalista termolese e divulgatrice di cultura aeronautica Marianna Bonavolontà: “Un Caffè al Volo”.

Protagonista d’eccezione sarà il Comandante Giuseppe Liva, leggenda dell’aviazione italiana e internazionale. Un curriculum che parla da sé: ex Pony 3 della celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, pilota e istruttore su velivoli iconici come il G91T, Comandante Alitalia su aerei come il Boeing 747 e il DC10, nonché istruttore di volo presso la Scuola Alitalia. Liva ha accumulato oltre 20.000 ore di volo, partecipato alla spettacolare trasvolata oceanica con la pattuglia acrobatica Alpi Eagles.

L’incontro sarà un’occasione irripetibile per ascoltare dalla viva voce del Com.te Liva il racconto della sua straordinaria carriera e delle vicende che lo hanno reso una figura iconica dell’aviazione. Uno sguardo non solo al passato, ma anche al futuro del volo e della cultura aeronautica, in un dialogo aperto e coinvolgente.

Ad accompagnarlo, ci sarà proprio Marianna Bonavolontà, figlia del Tenente Colonnello Luigi Bonavolontà, collega e amico del Comandante Liva, venuto a mancare nel 2017 e a cui è dedicato il ’75 Club Frecce Tricolori’ di Termoli. L’incontro avrà quindi un valore umano e simbolico profondo, unendo ricordi personali e passione per il volo.

Un appuntamento su invito, che segna il primo evento del 2025 e intende sottolineare che la cultura aeronautica e la passione per le Frecce Tricolori e l’Aeronautica Militare non sono riservate a pochi, ma appartengono a tutti coloro che desiderano sognare con gli occhi rivolti al cielo.

Un evento unico, in presenza di numerose Istituzioni, dove storia, passione e futuro si intrecciano, guidati da una delle leggende viventi del volo italiano e da una voce che continua a tenere viva la memoria e la cultura aeronautica!