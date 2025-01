Vibac: «Abbiamo salvato un sito produttivo storico» – Video

TERMOLI. Non c’è da gioire, perché 43 esuberi sono un duro colpo da assorbire per il territorio, ma nella logica della sopravvivenza, la permanenza dello stabilimento Vibac a Termoli, con 80 dipendenti, è una ripartenza che permettee di guardare al futuro.

E’ quanto affermato dal Massimiliano Recinella (Femca-Cisl), a commento della chiusura della procedura odierna.

Dello stesso avviso anche il segretario generale della Uiltec Molise, Carlo Scarati, che ricorda come la Vibac si inserisce in una serie di trattative che hanno lasciato aziende a produrre nel basso Molise, diversamente da quanto accadde con la Manuli nella provincia di Isernia.

Di diverso avviso la posizione della Filctem-Cgil Molise: «In linea con le motivazioni riportate già con il mancato accordo della cassa integrazione di luglio 2024, riteniamo che l’azienda non ha presentato un vero piano industriale e non ha fatto investimenti per efficientare le produzioni per lo stabilimento di Termoli. Inoltre, ha dubbi rispetto alle causali per l’utilizzo della cassa integrazione degli ultimi 3 anni interessati da varie procedure di licenziamento. Per la Filctem-Cgil non ci sono state discussioni e azioni atte alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, non firmiamo l’accordo per la procedura dei licenziamenti collettivi avviata dalla società Vibac».