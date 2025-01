We are 1920: “l’ostinata appartenenza” giallorossa

TERMOLI. “We are 1920”: un motto appassionante: ostinata appartenenza, perché il tifo è resilienza, superare i marosi in tempi di burrasca e chi è nato a Termoli sa quali siano le insidie.

Entusiasmo alle stelle, stasera, per la presentazione del Termoli calcio 1920 del nuovo corso: rosa, staff e organigramma ufficiale, in una sala consiliare che così stracolma non la ricordavamo da tempo. Sinergia assoluta nella piazza giallorossa: società, istituzioni e tifosi, finalmente uniti negli intenti, quelli di conquistare prestigio e dimensioni adeguate a una località dalle potenzialità importanti.

Il 2024 ha segnato lo spartiacque tra passato e futuro, nel presente la battaglia sportiva per raggiungere il prima possibile la salvezza diretta.

Un vernissage a tinte colorate, per l’appunto giallorosse, ospitato sui banchi della Giunta, col sindaco Nico Balice, il suo vice Michele Barile, Alberto Montano, Paola Cecchi e Mariella Vaino, ma c’era anche Mario Orlando dall’opposizione in platea ed è apprezzabile.

Incontro moderato da Giovanni Cannarsa, come ufficio stampa comunale (si badi bene) e condotto da Nicola Cesare, neo presidente restituito alla gloria del calcio locale. Tantissimi i tifosi presenti, l’aula non era così ampia da contenerli tutti. Da un lato lo staff e dall’altra la squadra.

Un debutto che abbiamo avuto il piacere di proporre in diretta Facebook, condivisa dai canali social del sodalizio, ufficiale e unofficial.

Tutti gli attori protagonisti intervenuti hanno ribadito l’importanza di consolidare la presenza calcistici a buoni livelli. In mostra le tre maglie, con altrettante ragazze che hanno valorizzato i costumi sportivi del Termoli calcio.

L’organigramma vede oltre al presidente Nicola Cesare, il vice sarà Fabio Ciarrocchi, l’amministratore Michele Marinelli. Due graditi ritorni: il direttore generale Giovanni Guadagnuolo e il direttore sportivo Giuseppe De Filippis.

Segretario sarà Alessandro Di Paolo, club manager Pino Nuozzi. Comunicazione affidata a Mattia Torraco e Niccolò Cesare, Alberto Montano responsabile area medica. Sicurezza attribuita ad Antonio Salome e Alessandro Ricciardi. Dirigenti accompagnatori Pietro Chiorri e Gianni Lanzone. Responsabile di campo Michele De Nisi. Biglietteria con Susanna Passante, hospitality a Veronica D’Angelo. Fotografo ufficiale Filippo Cantore e magazziniere Remo Scardera.

Nella rosa: Andrea Mosconi (allenatore), Giovanni Altilia (preparatorie atletico), Mauro Mosconi (vice allenatore), Antonio Mosconi (collaboratore tecnico), Marco Nicodemo (allenatore portieri) e Antonio Gadaleta (fisioterapista).

Portieri: Mattia Palombo, Jacopo Corci, Mariano Russo.

Difensori: Andrea Tracchia, Alessio Esposito, Maryan Hutsol, Pietro Sicignano, Francesco Allegretti, Filippo Magnani, Daniel Hysaj, Daniele Mariani.

Centrocampisti: Pierpaolo Colarelli, Housem Ferchichi, Cheik Keita, Christian Ronald Galdo, Federico Biaggi, Francesco Antonio Oliverio, Mehdi Ricci ed Ettore Arduini.

Attaccanti: Vincenzo Paolino Della Pietra, Papa Samba Ndao, Andrea Zammarchi, Rosario Cancello e Angelo Traini.