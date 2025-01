Accrescere la biodiversità, parte la “forestazione urbana” in sinergia con l’associazione “Rete Clima”

TERMOLI. Accrescere la biodiversità urbana per rendere il territorio sempre più green, questo l’impulso dato dall’assessore all’Ambiente, Silvana Ciciola.

La Giunta comunale di Termoli, su proposta dell’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, ha adottato una delibera con la quale intende promuovere sul territorio comunale, interventi di forestazione urbana e periurbana.

La stipula del Protocollo di Intesa avverrà, nei prossimi giorni con l’Associazione No profit Rete Clima che sta promuovendo progetti di piantumazione di alberi e arbusti nelle aree urbane, non solo per migliorare l’estetica degli spazi pubblici, ma anche per aumentare la biodiversità, ridurre il rischio di alluvioni e abbassare le temperature durante i periodi di caldo eccessivo.

Ogni albero piantato è un piccolo passo verso un ambiente urbano più salubre e resiliente e per tale ragione la forestazione urbana è una delle soluzioni più efficaci per contrastare il riscaldamento globale e migliorare la qualità della vita nelle città.

Saranno attivati nei prossimi mesi, in collaborazione con l’ufficio Ambiente del comune, una serie di progetti e iniziative nelle varie zone della città di Termoli al fine di migliorare la qualità degli ambienti urbani e valorizzare le aree pubbliche e renderle fruibili ai cittadini.