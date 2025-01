TERMOLI-GUGLIONESI. Addio ad Angelo Di Tommaso, storico titolare dello stabilimento “La Perla” di Termoli e del Paradise di Guglionesi.

Questa mattina, all’età di 69 anni, è venuto a mancare Angelo Di Tommaso, figura storica e amata della nostra comunità. Titolare dello stabilimento balneare “La Perla” di Termoli e del Paradise, Angelo non era solo un imprenditore, ma anche un punto di riferimento per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella moglie Graziella, nei figli Gilda e Francesco, nella suocera, nei cognati e in tutti i parenti.



I funerali si terranno domani, 20 gennaio 2025, alle ore 15.30, nella Chiesa Madre di Guglionesi. La famiglia ha deciso di dispensare dalle condoglianze, chiedendo invece di ricordare Angelo con affetto e preghiere.

Chi scrive perde uno “zio” acquisito, perché non lo era in realtà, ma questo non rende meno profondo il legame che ci univa. Ci sono persone che attraversano la nostra vita lasciando tracce indelebili, legate ai ricordi più preziosi del passato, e Angelo era una di queste.

Burbero, forse, ma con un cuore d’oro. La sua eredità non si limita al ricordo personale: lascia un grande dono alla comunità guglionesana, la statua di Padre Pio che oggi domina la villa comunale di Castellara, simbolo della sua devozione e del suo amore per la collettività.

Oggi il dolore è grande, la perdita incomprensibile. Ciao Angelo, salutaci chi ti attende lassù, e soprattutto porta un bacio speciale a mia madre.

Alberta Zulli