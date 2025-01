Aloha Park Hotel di Campomarino sarà uno degli sponsor Sanremesi

CAMPOMARINO. Nel contesto radiofonico Sanremese, Aloha Park Hotel si aggiudica nuovamente il primato al Festival Zone con la speaker romana Mariachiara Sacchetti.

Sarà un’area interamente dedicata alle radio e alle interviste di tutti gli artisti in gara, unico logo molisano proprio l’Aloha Park Hotel di Campomarino lido a presiedere tutti gli ospiti intervistati dalle più famose radio italiane e locali.

Un susseguirsi di momenti che porteranno il nostro Molise ad essere conosciuto e riconosciuto al Festival della canzone italiana.

Mariachiara, ormai residente a Campomarino ha scelto proprio questa regione come sponsor.

“È diventata la mia isola felice e ultimamente anche molto di più, amo la regione, sono innamorata di Termoli oltre che di Campomarino e per una che viene da Roma vi assicuro che non è poco”.