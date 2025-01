Ancora distacchi di elettricità a Campomarino e gli utenti si lamentano

CAMPOMARINO. Terzo disservizio in appena dieci giorni alla periferia Sud di Campomarino, ancora un blackout nella serata di ieri, di cui si è avuta notizia in contrada Ramitelli, principalmente, ma anche in altre zone del territorio comunale. La pazienza degli utenti è sempre minore, poiché subiscono danni e disagi da questi inconvenienti. La rete di distribuzione elettrica evidenzia instabilità sempre più frequente. Le linee sarebbero in adeguamento, questo abbiamo appreso negli scorsi mesi, occorrerà capire questo processo che durata ha, come se ci siano stati degli ‘eventi’ scatenanti.