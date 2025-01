Asrem, in arrivo la tessera elettronica per i celiaci

MOLISE. Entro pochi mesi anche in Molise sarà introdotta una tessera elettronica per consentire ai celiaci di acquistare prodotti senza glutine in qualsiasi punto vendita, come già avviene nella maggior parte delle regioni italiane.

Lo ha annunciato il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, rispondendo alle recenti preoccupazioni sollevate dalla sezione molisana dell’Associazione Italiana Celiachia. Negli ultimi giorni, infatti, le famiglie molisane con figli e/o componenti celiaci hanno denunciato le difficoltà legate ai lunghissimi tempi di rimborso dei buoni mensili per l’acquisto di alimenti senza glutine, che stanno portando alla chiusura di negozi convenzionati e alla non accettazione dei buoni da parte di diversi esercenti.

“Stiamo lavorando da tempo su questo nuovo sistema – ha spiegato Di Santo – e a breve ogni celiaco avrà una card con un credito precaricato da noi, che consentirà l’acquisto dei prodotti senza glutine.”

La tessera rappresenta una soluzione innovativa che mira a semplificare la vita dei pazienti celiaci, ma si inserisce in un contesto economico complicato. Il direttore generale ha infatti riconosciuto i ritardi nei pagamenti verso le attività commerciali che vendono prodotti senza glutine, attribuendoli al piano di rientro economico regionale.

“In questo momento stiamo liquidando le fatture di giugno e luglio – ha aggiunto – e proseguiremo in ordine cronologico, in base alle risorse disponibili. Certamente i pazienti non devono soffrire per questa situazione, ed è per questo che stiamo accelerando sull’introduzione della card.”

L’implementazione del nuovo sistema sarà un passaggio cruciale per garantire una gestione più efficiente e trasparente delle risorse destinate ai celiaci, oltre a offrire maggiore autonomia e flessibilità agli utenti. Tuttavia, resta da monitorare se i tempi di attuazione saranno rispettati per rispondere concretamente alle richieste di famiglie ed esercenti.