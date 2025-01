Cinghiali in “libera uscita”, diverse le segnalazioni sul territorio

TERMOLI. Tornano a essere numerose le segnalazioni dei cinghiali nel territorio di Termoli e dintorni. Nella serata di ieri un esemplare di ungulato è stato avvistato in via dei Pruni, a pochi metri dalle abitazioni. Un transito continuo di cinghiali è stato svelato sui social nei pressi del Sinarca.

Non solo animali selvatici vivi, ma anche carcasse, come quella allo svincolo della torretta e uno addirittura scempiato da altri animali verso l’ex fornace. In particolare, sulla Sp 51, un branco di decine di cinghiali che si stava dirigendo verso la costa.