Coi fondi del Pnrr ci sarà un’aula didattica all’aperto

CAMPOMARINO. L’amministrazione Comunale di Campomarino è lieta di annunciare l’avvio dei lavori di miglioramento delle strutture scolastiche, finanziati dal Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile), nell’ambito dell’area tematica “Istruzione e Formazione” del Piano Sviluppo e Coesione. L’importo complessivo finanziato per la realizzazione del progetto ammonta a 85.980 euro.

Gli interventi, che hanno preso il via in questi giorni, mirano a rendere fruibile una importante area comune di aggregazione, dedicata alle attività didattiche all’aperto della Scuola per l’Infanzia Agazzi di Campomarino. In particolare, saranno realizzati:

Un’aula didattica all’aperto, per favorire l’apprendimento in un ambiente naturale;

Un’area giochi inclusiva, progettata con materiali antitrauma, per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i bambini;

Una ulteriore area didattica all’aperto, dotata di lavagne e sedute da esterno, per promuovere il contatto diretto con la natura e stimolare la creatività dei più piccoli;

La sistemazione e la realizzazione di percorsi pedonali sicuri per facilitare l’accesso al plesso scolastico.

Questi interventi si inseriscono in un progetto più ampio di valorizzazione e modernizzazione degli spazi educativi, con l’obiettivo di offrire ai nostri bambini un’esperienza scolastica arricchita, che stimoli la loro curiosità , il loro sviluppo e la loro crescita in un contesto sicuro e stimolante.

Il Sindaco di Campomarino e l’intera Amministrazione Comunale sono entusiasti di poter offrire alla comunità scolastica ambienti sempre più adeguati e in linea con le esigenze educative del nostro tempo, contribuendo al benessere dei bambini e alla loro formazione, nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente che ci circonda.

Confidiamo che questi interventi possano rappresentare un valore aggiunto per le famiglie e per tutta la comunità di Campomarino, rendendo la Scuola dell’Infanzia Agazzi un luogo ancora più accogliente e stimolante per le nuove generazioni.