Coldiretti Molise: collaborazione intergenerazionale per il futuro dell’agricoltura

CAMPOBASSO. Programmare il futuro in un’ottica di collaborazione intergenerazionale: questo il fine dell’incontro tenuto nei giorni scorsi nella sede regionale di Coldiretti Molise a Campobasso dai responsabili regionali di Senior Coldiretti, Donne Coldiretti e Coldiretti Giovani Impresa. I rappresentanti dei tre movimenti che operano all’interno dell’Organizzazione si sono riuniti sotto il coordinamento del Presidente e del Direttore regionale, Claudio Papa e Aniello Ascolese, al fine di individuare le linee comuni d’azione da intraprendere nel corso dell’anno appena iniziato.

Difesa e promozione del vero Made in Italy come del territorio, collaborazione fra le aziende ma anche formazione a 360 gradi per imprenditori, cittadini-consumatori e studenti, mediante progetti di educazione alimentare, i fili conduttori dell’attività che i tre movimenti si apprestano a realizzare.

“Il dialogo e la collaborazione fra i movimenti – ha affermato il Direttore Ascolese in apertura dei lavori – è estremamente utile per le nostre aziende che, specie in questo periodo storico, stanno lavorando per fare rete e costruire un’agricoltura più dinamica e al passo coi tempi, senza mai dimenticare le proprie origini e dunque beneficiando della grande esperienza che gli agricoltori ‘senior’ possono offrire loro”.

“Multifunzionalità e sinergie – ha sottolineato il Presidente Papa – sono oggi i pilastri su cui costruire un’agricoltura vincente che non si limiti alla ‘sola’ produzione di cibo, seppur genuino e di alta qualità, ma promuove l’intero territorio anche dal punto di vista paesaggistico e turistico. Chi visita le nostre imprese – ha spiegato – oggi non cerca solo il buon cibo e il contatto con la natura ma vuole conoscere anche la vera cultura contadina fatta di saperi e tradizioni millenarie di cui gli agricoltori sono da sempre i custodi”.

Scendendo più nel dettaglio della programmazione delle attività, il Presidente regionale dei Senior, Giuseppe Licursi, ha annunciato che per l’inizio di febbraio il movimento dai lui guidato ha organizzato un convegno sui benefici della dieta mediterranea; un incontro che vedrà la partecipazione di illustri ospiti, a cominciare dal Presidente nazionale senior Coldiretti, Giorgio Grenzi, e studiosi della materia di livello nazionale.

Varie anche le iniziative pensate dal movimento Donne Coldiretti, come annunciato dalla sua Responsabile regionale, Michela Bunino. La Donne imprenditrici agricole, come anche i giovani di Coldiretti, stanno programmando degli incontri a tema, a cominciare da quello sulla violenza sulle donne, passando per tematiche più squisitamente agricole come ad esempio visite a frantoi o cantine. Sempre Donne Coldiretti si sta già attivando per la nuova edizione del premio “Amiche della Terra” mentre Giovani Impresa è proiettato verso il nuovo Oscar Green.

Nella programmazione delle attività saranno coinvolti anche i mercati coperti di Campagna Amica di Campobasso ed Isernia, definiti dalla Presidente dell’Associazione Agrimercato Molise, Giovanna Cuomo, “luoghi speciali” dove “non ci si limita ad acquistare e degustare cibi sani e genuini ma si organizzano anche incontri a tema con finalità divulgative e didattiche sulla cultura enogastronomica locale, a beneficio di tutti i cittadini/consumatori”.

Sulla scia del successo riscosso negli anni scorsi, Donne Coldiretti ha annunciato inoltre di voler riproporre progetti di educazione alimentare nelle scuole, come nei circoli anziani, in grado di avvicinare le nuove generazioni, attraverso il “racconto” dei nonni, alla cultura del vero cibo made in Italy e made in Molise.