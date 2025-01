Conclusi i prelievi dell’Arpa Molise nelle acque marine dopo l’emergenza sulla piattaforma Rospo Mare

TERMOLI. Come anticipato dal comandante del porto di Termoli, Giuseppe Panico, nell’intervista che ci ha concesso questa mattina, l’Arpa Molise, a partire dalle prime ore della giornata, con il supporto logistico della Capitaneria di Porto di Termoli, ha effettuato attività di campionamento di acque marine finalizzate alla ricerca di eventuali sostanze inquinanti sversate in mare, a seguito all’incendio occorso sulla Piattaforma “Rospo Mare” in data 22/01/2025.

Alle ore 15.30 circa sono terminate le operazioni di prelievo, durante le quali sono stati prelevati i seguenti sei campioni:

1 campione acquisiti in un punto prospicente la costa del Comune di Montenero di Bisaccia a circa 3 km dalla linea di costa;

1 campione acquisito in un punto prospicente la costa nord del Comune di Termoli a circa 4 km dalla linea di costa;

1 campione acquisito in un punto prospicente la foce del Biferno, a circa 3 km dalla linea di costa;

1 campione acquisito in un punto sito dalla costa molisana a circa 22 km e prossimo alla Piattaforma Rospo Mare (sito a circa 2 km dalla piattaforma);

2 campioni acquisiti in prossimità della Piattaforma Rospo Mare, a nord e sud di questa, ad una distanza pari a circa 250/300 mt;

I campioni saranno tradotti presso i laboratori dell’Arpa Molise per le determinazioni analitiche del caso; gli esiti saranno tempestivamente comunicato ad ultimazione delle attività laboratoristiche.