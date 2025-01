«Cresce l’impegno del nostro Governo sulla sanità» – Video

TERMOLI. L’impegno del Governo Meloni sulla sanità ad ampio spettro, non solo per i fondi concessi al Molise. L’ha ribadito oggi, a Termoli, il sottosegretario Marcello Gemmato, che già incontrammo durante la scorsa campagna elettorale per europee e amministrative.

Intervenuti al convegno sulla “Colpa Medica”, l’esponente di Fratelli d’Italia si è espresso sia in merito all’argomento cardine del confronto tra sanità e mondo giuridico, con le istituzioni a fare da collante, sia su questioni di attualità come la carenza in organico dei medici e delle professioni sanitarie e infermieristiche.