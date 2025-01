Dimensionamento scolastico, l’audizione della Chimisso in Regione

CAMPOBASSO. Uno dei temi focali di questo avvio di 2025 è quello del dimensionamento scolastico.

La Quarta Commissione permanente, presieduta dal vice Presidente, Fabio Cofelice, nella seduta di questa mattina ha iniziato l’esame “Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’A.S. 2025/2026” presentato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 605 del 27.12.2024.

Ai fini dell’espletamento del compito di istruzione dell’atto in esame e di espressione del conseguente parere di competenza in merito, i commissari hanno quindi programmato per la prossima adunanza dell’organo consiliare l’audizione della direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Maria Concetta Chimisso.