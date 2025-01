Dramma sulla statale 87: disposta l’autopsia sulla salma della 87enne

TERMOLI. Un dramma degli affetti, quello che si è consumato nella notte tra venerdì e sabato sulla statale 87. Si, perché l’87enne Carmela Gasbarro, residente a Larino, ha voluto accompagnare la figlia e il nipote sulla costa, dove il giovane si stava recando per motivi di lavoro.

Un viaggio finito contro il guardrail dopo la rotatoria del bivio per Portocannone, a causa dell’incidente su cui è in corso la ricostruzione da parte dei Carabinieri della compagnia di Termoli, e per le cui conseguenze la pensionata ha perso la vita.

La salma della donna è custodita ora all’obitorio dell’ospedale San Timoteo, dove è deceduta, poco dopo il trasporto del 118 al Pronto soccorso, avvenuto assieme agli altri due feriti. La Procura di Larino ha disposto l’autopsia, per chiarire ogni aspetto legato al decesso. Sequestrata la Fiat 500, portata in un deposito giudiziario autorizzato, sempre di Larino.