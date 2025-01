TERMOLI. Giornata della Memoria: un impegno per la pace e contro ogni forma di odio. E’ la riflessione del senatore molisano di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta.

«Oggi, in occasione della Giornata della Memoria, il nostro pensiero va alle vittime dell’Olocausto e a tutti coloro che hanno sofferto a causa dell’odio, della discriminazione e della violenza. È un giorno di riflessione, un momento in cui il ricordo del passato ci richiama al dovere di costruire un presente e un futuro fondati sui valori della pace, del rispetto reciproco e della solidarietà.

Il nostro Paese deve continuare a essere un esempio di dialogo, di pacificazione e di convivenza civile. La memoria non è solo un atto dovuto, ma uno strumento per contrastare ogni forma di antisemitismo, razzismo e intolleranza. Solo attraverso il ricordo possiamo rafforzare il nostro impegno nel rifiutare ogni forma di violenza e nel promuovere una cultura di comprensione e giustizia.

Rinnoviamo il nostro appello a tutte le generazioni, soprattutto ai giovani, affinché il passato diventi una lezione viva: un monito per non ripetere gli errori più tragici della storia. La memoria deve trasformarsi in azione, nel quotidiano, per costruire una società in cui i diritti umani siano sempre al centro.

Insieme, possiamo e dobbiamo continuare a coltivare la speranza di un mondo più giusto, libero da pregiudizi e discriminazioni. La Giornata della Memoria non è solo un omaggio al passato, ma una responsabilità verso il presente e un impegno per il futuro».