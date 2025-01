Giornata delle zone umide: escursione a Campomarino

CAMPOMARINO. Il 2 febbraio si festeggia in tutto il mondo la World wetlands day, la Giornata dedicata alle aree umide. Lagune, stagni, laghi, paludi, ovvero le zone umide, sono il cardine per la biodiversità e, cosa meno nota, anche per la nostra sopravvivenza. Valorizzare e tutelare gli ecosistemi delle zone umide è prioritario per cercare di contrastare la crisi climatica e la perdita di biodiversità.

Le aree umide hanno un grande valore ecologico e sono importanti per la tutela della biodiversità oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e svolgono una funzione fondamentale di mitigazione dai cambiamenti climatici.

“Proteggere le zone umide per il nostro futuro comune”, è il tema della Giornata mondiale 2025 e, sottolinea il legame tra la conservazione delle zone umide e un futuro sostenibile, evidenziando l’importanza di questi ecosistemi minacciati nel mantenimento dell’equilibrio ecologico e nel sostegno della biodiversità.

Ambiente Basso Molise il 2 febbraio organizza una giornata di studio e osservazione presso le zone umide di Campomarino lido, con raduno alle ore 9 in via Emilio Sereni. Durante la mattinata si visiterà anche la foce del fiume Biferno e a conclusione ci sarà la pulizia della spiaggia adiacente la foce.