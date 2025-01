Il grazie dei volontari alle donazioni per i “randagi”

TERMOLI. Sono state feste generose per i volontari delle associazioni animaliste, che hanno raccolto le donazioni effettuate nel punto di raccolta usuale.

«L’Epifania tutte le feste vanno via, in effetti così è, ma la certezza è dei clienti del punto vendita che ormai spontaneamente pensano anche ai randagi è grandiosa, certezza che non va via come le feste ormai finite, e augurandovi un salutare, pacifico e gioioso principio d’anno vi urliamo a gran voce grazie!

Grazie anche al rivenditore che fortemente ha ideato questa bellissima iniziativa i cuori dei pelosi battono.

Da parte di tutte le associazioni che hanno collaborato e la vice delegata Luigina Campanaro Oipa. ancora grazie».