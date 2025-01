Il nuovo open day vaccinale al distretto di via del Molinello

TERMOLI. Per tutelare la salute della popolazione molisana e garantire l’accesso alle vaccinazioni per il maggior numero di cittadini, il Dipartimento Unico di Prevenzione ASReM ha organizzato un nuovo Open Day Vaccinale.

Quando e Dove

L’evento si terrà:

Sabato 18 gennaio 2025, dalle ore 09:00 alle 16, presso i seguenti centri vaccinali:

Campobasso, Via Toscana n.81;

Isernia, Largo Cappuccini n.1 (ex ospedale vecchio);

Termoli, Via del Molinello n.1 (ex ospedale vecchio)

Vaccini Disponibili

Tutti i cittadini molisani potranno vaccinarsi gratuitamente, senza prenotazione, contro:

Influenza

COVID-19

Pneumococco

Perché Vaccinarsi?

Vaccinarsi rappresenta una scelta di responsabilità verso se stessi e gli altri. Proteggersi significa:

Garantire maggiore sicurezza personale e collettiva.

Ridurre l’afflusso ai Pronto Soccorsi.

Prevenire complicazioni legate alle malattie stagionali.

Vaccinarsi consente una maggiore sicurezza nelle cure ed un minore afflusso ai Pronto-Soccorsi ospedalieri; la campagna vaccinale non è ancora finita: non si è mai in ritardo per la vaccinazione e anche se si è già avuto uno o più episodi simil-influenzali è possibile effettuare la vaccinazione.