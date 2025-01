La Casa dei Diritti promuove la Giornata mondiale della pace

TERMOLI. Nel giorno di Capodanno si celebra la Giornata mondiale della pace.

«Scopo della Giornata è dedicare il giorno di Capodanno alla riflessione e alla preghiera per la pace», ricorda la Casa dei Diritti di Termoli.

«La ricorrenza è stata istituita da papa Paolo VI ed è stata celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968.

Da quell’anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai capi delle nazioni e a tutte le persone un messaggio che invita alla riflessione sul tema della pace.

La Giornata Mondiale della Pace è stata istituita anche dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di rafforzare la volontà di pace tra le nazioni e i popoli. Le celebrazioni per la pace sono state fissate per il giorno 21 settembre di ogni anno, ed è stato convenuto che questa sarebbe stata la giornata in cui sospendere tutte le ostilità e la violenza nel mondo.

La Casa dei Diritti coglie l’occasione per augurarvi un sereno e gioioso 2025. Anche quest’anno, rinnoviamo il nostro impegno ad aiutare coloro che sono in difficoltà e ci auguriamo che il nostro contributo possa arrivare al maggior numero possibile di persone».