«La mancata soppressione dell’autonomia scolastica è una vittoria significativa per Campomarino»

CAMPOMARINO. «E’ una vittoria significativa per la comunità locale la mancata soppressione dell’autonomia scolastica del nostro Istituto Omnicomprensivo di Campomarino. L’annunciato accorpamento con l’Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis “John Dewey”, proposto originariamente dall’ Usr regionale è stato superato a seguito della deliberazione del Consiglio Provinciale di Campobasso n. 55 del 27.11.2024».

Lo mette in risalto il sindaco di Campomarino, Vincenzo Norante.

«L’importante traguardo, raggiunto grazie all’interessamento e al supporto dell’intero consiglio provinciale ha dato origine ad un provvedimento rispettoso del contesto territoriale, della sostenibilità e dell’efficacia del nostro sistema scolastico e che tutela principalmente le aree con status giuridico particolari quali la nostra, caratterizzata inoltre dalla presenza di minoranze linguistiche, di una importante identità culturale ed estensione territoriale.

L’esito positivo rispecchia l’importanza di preservare l’autonomia organizzativa delle nostre istituzioni scolastiche, quale strumento fondamentale per garantire una gestione ottimale, più vicina alle esigenze specifiche nei nostri studenti e delle loro famiglie, oltre che un’istruzione di qualità, radicata fortemente nella realtà locale.

Il Sindaco e l’amministrazione di Campomarino esprimono soddisfazione e riconoscenza per l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, con un particolare ringraziamento al nostro assessore e rappresentante in Consiglio Provinciale Anna Pollace che ha sostenuto fortemente le istanze del territorio nell’ interesse di tutti i concittadini».