«La Puglia chiede l’acqua del Molise, in ginocchio da mesi: cosa c’è davvero dietro questa emergenza?»

Sinistra Italiana incalza: esiste davvero acqua non utilizzata, come sostiene il presidente Emiliano? E cosa faranno ora i “sovranisti” di casa nostra?

CAMPOBASSO. “Abbiamo appreso, con un certo stupore, che il presidente della Puglia Emiliano ha scritto alla premier Meloni per chiedere l’acqua dell’invaso del Liscione non utilizzata dal Molise. Al sottoscritto, come probabilmente a tutti i molisani che hanno letto sui giornali la notizia, è sorto un dubbio: nella nostra Regione, tra chiusure notturne, diurne e razionamenti che durano da mesi, esiste acqua non utilizzata?”.

E’ quanto afferma in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo.

“A questa lunga emergenza idrica molisana, che ha messo in ginocchio metà del territorio, è mancata proprio ciò che l’acqua dovrebbe avere: la trasparenza! Mai troppo chiari i motivi che hanno costretto i cittadini di Campobasso, Campomarino e tanti altri comuni a restare per troppo tempo senza il bene più prezioso, privati di fatto di un diritto fondamentale mentre le maggiori cariche istituzionali locali si sono praticamente nascoste dietro la guerra tra enti e le accuse ai cambiamenti climatici”.

“L’uscita di Emiliano – aggiunge Notarangelo – non solo rimette in discussione la verità sulla carenza idrica, ma mette a dura prova le capacità politiche dei sovranisti di casa nostra: al di là della solita propaganda populista, sapranno davvero tutelare gli interessi del Molise? Dai precedenti, i nostri rappresentanti sembrano più bravi ad allinearsi ai diktat romani e nazionali che a difendere davvero la regione”.

“Sia chiaro: l’acqua è un bene comune – conclude Sinistra Italiana – che appartiene alla collettività e ai nostri amici e vicini pugliesi vanno garantiti tutto il supporto possibile e la solidarietà, ma sempre secondo una logica di reciprocità e rispetto, perché la nostra non è di certo una terra da depredare nell’indifferenza e nel silenzio di chi la governa o che la dovrebbe rappresentare in Parlamento”.