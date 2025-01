La sosta incivile sulla pista ciclabile

TERMOLI. Parcheggi sempre più “creativi”, sempre usando un eufemismo, quelli che vengono praticati sulla costa, come riferisce un nostro lettore: «Stamattina passando sulla pista ciclabile all’altezza del grattacielo, dove ci sono gli accessi in prossimità di un incrocio, finalmente dopo tanto attendere, il primo fenomeno ha parcheggiato sulla pista come se fosse un parcheggio con strisce bianche.

Non mi voglio soffermare sui soliti commenti sull’ inciviltà della gente, ma vorrei fare un appello al sindaco e prima che la cosa peggiori, far posizionare degli sbarramenti».

Sul posto si è poi recata una pattuglia della Polizia municipale. Il tratto in questione, però, non ancora viene consegnato ufficialmente, quindi è privo di segnaletica e l’inciviltà ci sguazza.